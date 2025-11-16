Halk otobüsü şoförü babaya, kızlarından sürpriz

Sakarya'da halk otobüsü şoförü babaya, kızları sefer sırasında doğum günü sürprizi yaptı.

Sapanca Özel Halk Otobüsleri’nde işletmecilik ve şoförlük yapan Yunus Demir’in kızları Asmin ve Tuğba, gün boyu çalışan babalarının doğum gününü kutlamak için durakta yolcu gibi otobüse bindi.

Ellerindeki pastayla babalarına sürpriz yapan kızlara yolcular da alkışlarla eşlik etti.

Yunus Demir, büyük şaşkınlık yaşarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kutlamanın ardından Demir, seferine devam etti.