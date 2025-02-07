Halk otobüsü yolcu minibüsüne çarptı: 4 yaralı

Erzurum'da özel halk otobüsünün, yolcu minibüsüne yandan çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Halk otobüsü yolcu minibüsüne çarptı: 4 yaralı

Rabiana Mahallesi Kars Kapı Caddesi'ndeki kavşakta Hüsamettin Ö'nün kullandığı yolcu minibüsüne, Rahmi S. idaresindeki  plakalı özel halk otobüsü yandan çarptı.

Kazada minibüsün camlarının parçalanması sonucu yolculardan Zeynep A. (23), Mehmet Emin G. (56), Nevriye G. (57) ve Veysel D. (19) yüzünden yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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