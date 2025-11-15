Halk otobüsüne silahlı saldırı

Malatya'da çok sayıda yolcu bulunan halk otobüsü, trafikte yaşanan tartışmanın ardından kurşunların hedefi oldu.

Olay, perşembe akşamı Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Halk otobüsü sürücüsü trafikte yol tartışması yaşadı. Aracından inen şüpheli, tabanca ile otobüs şoförü E.K.'ye doğru ateş açtı.

Kurşunlardan biri şoför kabinine isabet etti. Saldırı sırasında araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, saldırganın ön kapıya yönelip yeniden ateş etmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı. Bu sırada şoför E.K. otobüsü hızla bölgeden uzaklaştırdı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaçmaya çalışan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.