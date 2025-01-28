Halk otobüsünün açık kapısından düşerek ölüme 6 yıl hapis talebi

Kayseri’de yolcu otobüsünün açık kapısından düşerek yaşamını yitiren Şükrü Özcan’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Kaza, geçen yıl 27 Eylül günü Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Şükrü Özcan, Y.A. yönetimindeki Eğribucak seferini yapan özel halk otobüsüne bindikten bir süre sonra açık olan kapıdan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Şükrü Özcan, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özcan, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özcan, 38 gün süren yaşam mücadelesi sonrası yaşamını yitirdi. Öte yandan, halk otobüsünün şoförü Y.A.'nın olay günü gözaltına alındığı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.



Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede otobüs şoförü Y.A. hakkında taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.



İddianamede ifadesine de yer verilen Y.A., şunları anlattı:



“Duraktan yolcu aldım. Kapıları kapatmadan hareket ettim. Yaklaşık 10 metre ilerlediğim esnada önüme kasis çıkınca frene bastım. Bu sırada ön kapı açıktı. Sonradan ismini öğrendiğim Şükrü Özcan isimli şahıs aracın ön kapısından dışarı düştü.



Ben bu esnada fren yaptığım için duruyordum. Hareket etseydim tekerin altında kalabilirdi. Düşen şahsa baktığımda kafasında kan vardı. Kafasını nereye vurduğunu görmedim. Muhtemelen yere vurduğunu düşünüyorum. Hemen ambulansı aradım. Şahıs vefat ettikten sonra belediye beni otobüs şoförlüğünden aldı. Olay nedeniyle üzgünüm.”



Sanık Y.A., mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.