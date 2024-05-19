Halk otobüsünün altında kalan anne ve oğlu yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan anne ve oğlu tedavi altına alındı.

Halk otobüsünün altında kalan anne ve oğlu yaralandı

'de M.C.Y. idaresindeki özel halk otobüsü, Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan anne E.A. (28) ile oğlu S.A'ya (10) çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu otobüsün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan anne ile oğlu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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