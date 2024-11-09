Halk otobüsünün altında kalarak can verdi
Gaziantep'te bir motosiklet sürücüsü, halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Gaziantep'in Yeditepe Mahallesi, Üniversite Bulvarı Tıp fakültesi karşısında motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek aynı yönde ilerleyen halk otobüsünün altında kaldı.
Kafası otobüsün tekerleğinin altında kalan sürücü feci şekilde can verirken olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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