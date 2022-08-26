Halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuktan acı haber

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.08.2022 - 21:49 | Son Güncelleme : 26.08.2022 - 21:50

Halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuktan acı haber

'da halk otobüsü bisikletli bir çocuğa çarptı. 8 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, N.U. idaresindeki 16 M 06001 plakalı halk otobüsü, Orhaniye Mahallesi Merkez Pazar önünde bisikletli Enes K'ye (8) çarptı.

Kazada otobüsün altında kalan Enes K, olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuğun cesedi incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüs şoförü N.U. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...