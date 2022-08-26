Halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuktan acı haber

Bursa'da halk otobüsü bisikletli bir çocuğa çarptı. 8 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, N.U. idaresindeki 16 M 06001 plakalı halk otobüsü, Orhaniye Mahallesi Merkez Pazar önünde bisikletli Enes K'ye (8) çarptı.



Kazada otobüsün altında kalan Enes K, olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuğun cesedi incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Otobüs şoförü N.U. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.