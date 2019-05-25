Yozgat'ta, özel halk otobüsünün çarptığı 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Bülent E. yönetimindeki özel halk otobüsü, Cemil Çiçek Bulvarı Çemsan mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Erol'a çarptı.
Ağır yaralanan Erol, kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
7'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Özge Erol, ikindi vakti Çapanoğlu Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Sürücü Bülent E. ise gözaltına alındı.
Halk otobüsünün çarptığı çocuk öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Yozgat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuk halk otobüsünün çarpması sonucu öldü.
Yozgat'ta, özel halk otobüsünün çarptığı 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.