Halk pazarında fiyatların yüksek olması ilgiyi düşürdü

Zonguldak’ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı, yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarından itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı. Ancak pazarda fiyatların yüksek olması alım gücünü düşürdü.

Tezgahlarda patates 15 lira, soğan 12 lira, kapuska 30 lira, salatalık 50 lira, barbunya 80 lira, fasulye 50 lira, domates 50 lira, pırasa 40 lira, mandalina 40 lira, domates 50 lira, elma 25 liradan alıcı buldu.