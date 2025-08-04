Halk plajında kavga: İzinsiz şezlong koyup para topladılar
Bursa'da iddiaya göre halk plajında izinsiz şekilde şezlong koyup para alan kişiler ile zabıta ekipleri arasında kavga çıktı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan halk plajında vatandaşlardan izinsiz şekilde şezlong ve şemsiye ücreti talep ettiği tespit edilen işletmeye zabıta ekipleri baskın düzenledi.
Baskında şezlonglardan para toplayan kişiler ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.
Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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