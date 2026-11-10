Halk TV soruşturmasında 7 kişi daha gözaltına alındı. Savcılar kara para aklama suçlamasında bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halk TV'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2. dalga operasyon düzenlendi.

Eskişehir, İzmir, Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. 1 şüpheli ise aranıyor.

Başsavcılığın açıklamasında, Cafer Mahiroğlu’na ait olduğu iddia edilen BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ.'nin 2021 yılında İzmir’de paravan olarak kurdurularak usulsüz ihaleler aldığı öne sürüldü.

Ayrıca şirket aracılığıyla Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, ve kişisel hesapların fonlandığı, yapılan ödemelerin kısa sürede ilgili hesaplarda birden fazla kez dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı ve Halk TV’nin bu süreçte topluma karşı kalkan olarak kullanıldığı iddia edildi.

Gizli tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadelerinde, Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından Halk TV’nin ekonomik sıkıntı yaşamaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ihaleler alındığı, ihale ve hakediş ödemeleri süreçlerinde sorumlulara elden döviz ve Türk lirası verildiği öne sürüldü.

İLK OPERASYONDA 5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada daha önce düzenlenen ilk dalga operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gözaltı kararı çıkarılan isimler şunlar:

Ramazan T. (Eski İzmir Belediye Genel Sekreteri)

Filiz B. (Büro Memuru)

Emre K. (Firari-Şirket sahibi)

İbrahim S. (İnşaat firması ortağı)

Murat T. (Firmada Proje Yöneticisi)

Haluk Harun T. (Eski İzmir Belediye Makine İkmal Daire Başkanı)

Mehmet M. (İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında Kontrolör)

İbrahim T. (Başka bir dosyadan tutuklu )