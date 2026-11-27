Halk TV'ye yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. Üçüncü dalga operasyonda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah gerçekleşen operasyonda dokuz şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında kanalın ekran yüzleri de yer alıyor. Bu isimler kanalın spikerlerinden Ece Üner Bayramoğlu, Deniz Bayramoğlu. Aynı zamanda Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz'un da adı gözaltı listesinde yer alıyor.

Başsavcılık açıklamasına göre Oğuz'un yurt dışında olduğu belirtildi.

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