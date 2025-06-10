Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.



Hakkında soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırma işlemleri kapsamında şüpheli Cafer Mahiroğlu’nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitler yapıldı.



Bunun üzerine şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma işlemleri başlatıldı.

Yurtdışına çıktığı tespit edilen şüpheli ile ilğili İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğince yakalama emri kararı verildi.