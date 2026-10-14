Halk TV'ye kayyum atandı

İŞLEM HACMİ 30 MİLYAR 325 MİLYON

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dosya kapsamındaki beyan ve kayıtlar doğrultusunda, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, ilgili şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin şüpheliye ait veya şüphelinin ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı tespit edilmiştir.

MASAK tarafından temin edilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde, Mahiroğlu’nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu tespit edilmiştir.

Şüphelinin şahsi banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin TL para girişi, 564 ayrı işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 TL para çıkışı gerçekleştiği belirlenmiştir."

Ayrıca Başsavcılık, Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferlerinin de incelediğini ve ilgili finansal hareketlere ilişkin yüksek hacimli döviz bazlı işlemler tespit etmiş edildiğini iddia etti.

Mahiroğlu'nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile ortaklık veya yöneticilik ilişkilerinin bulunduğu şirket hesaplarına yönelik incelemelerde, yüksek tutarlı uluslararası SWIFT para transferleri bulunduğunu da ileri süren Başsavcılık, malvarlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

ŞİRKETLERE KAYYUM KARARI

Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyulduğunu bildiren Başsavcılık, TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verildiğini açıkladı.