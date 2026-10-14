Halk TV'ye kayyum atandı
14.10.2026 07:26
Son Güncelleme: 14.10.2026 14:33
Polis ekipleri kanalda arama yapıyor.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde Halk TV'nin İstanbul'daki ofisinde arama yaptı. Kanala kayyum atandı, yayınlar durduruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'ye kayyum atandığını duyurdu. Kanalın İstanbul'daki binasında sabahın erken saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.
Bu sırada kanalın yayını durduruldu ve "Görkemli Hatıralar" isimli programın tekrarı gösterilmeye başlandı.
NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, şu an 17 gözaltı kararı olduğunu; bunların 11'inin gözaltına alındığını bildirdi. Demir, gözaltına alınanlar arasında kanal yöneticilerinden Harika Akkaya'nın da olduğu iddiasını aktardı.
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ise yaşananlara ilişkin ilk açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi:
“Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de.”
SUÇLAMALAR NELER?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.
Halk TV'nin sahibi olan Cafer Mahiroğlu hakkında "Rüşvet", "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıklayan Başsavcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından temin edilen verilerin, gizli tanık beyanlarının ve şüpheli ifadelerinin dosyaya girdiğini belirtti.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantılarını kullanarak "BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi"nin kurulmasını sağladığı, şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği yönünde bulgulara ulaşıldığını da bildirdi.
Kanal binasının çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
İŞLEM HACMİ 30 MİLYAR 325 MİLYON
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Dosya kapsamındaki beyan ve kayıtlar doğrultusunda, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, ilgili şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin şüpheliye ait veya şüphelinin ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı tespit edilmiştir.
MASAK tarafından temin edilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde, Mahiroğlu’nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu tespit edilmiştir.
Şüphelinin şahsi banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin TL para girişi, 564 ayrı işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 TL para çıkışı gerçekleştiği belirlenmiştir."
Ayrıca Başsavcılık, Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferlerinin de incelediğini ve ilgili finansal hareketlere ilişkin yüksek hacimli döviz bazlı işlemler tespit etmiş edildiğini iddia etti.
Mahiroğlu'nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile ortaklık veya yöneticilik ilişkilerinin bulunduğu şirket hesaplarına yönelik incelemelerde, yüksek tutarlı uluslararası SWIFT para transferleri bulunduğunu da ileri süren Başsavcılık, malvarlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
ŞİRKETLERE KAYYUM KARARI
Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyulduğunu bildiren Başsavcılık, TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verildiğini açıkladı.
Cafer Mahiroğlu
MAHİROĞLU HAKKINDA YAKALAMA KARARI VARDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında 10 Haziran 2025'te
“suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, vergi usul kanununa muhalefet etmek" suçlamalarıyla soruşturma başlatarak yakalama kararı çıkarmıştı.
Bu suçlamaların dayanağı, Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık ifadesinde İETT'nin 12 Kasım 2024 tarihli ihalesine ilişkin anlattıklarında Mahiroğlu'nun da adının geçmesiydi.
Cafer Mahiroğlu 'nun ihale süreçlerine müdahale ettiği ileri sürülüyordu.
CHP'DEN YANIT
Bu arada Mahiroğlu'nun “Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de.” şeklindeki çıkışına CHP'den yanıt geldi.
Açıklamada partinin savunduğu hukuk anlayışının kişilere ve kurumlara göre değişmediği savunuldu, şunlara yer verildi:
"Eleştiri hakkı kadar sorumluluk, özgürlük kadar hukuk ve iddialar karşısında gerçeğin ortaya çıkarılması da demokratik düzenin vazgeçilmez unsurlarıdır.
Türkiye’nin ihtiyacı; güven veren bir hukuk düzeni, şeffaflık ve demokratik kurumların güçlendirilmesidir.
Hak, hukuk ve adalet mücadelesi çerçevesinde Halk TV sürecini dikkatle ve yakından izleyecek; halkın haber alma özgürlüğüne ve medya çalışanlarının haklarına zarar verecek her türlü adımın karşısında duracağız."