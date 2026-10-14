Halk TV'ye kayyum atandı. Mali şube ekipleri Halk TV binasında arama yapıyor
14.10.2026 07:26
Son Güncelleme: 14.10.2026 08:23
Polis ekipleri kanalda arama yapıyor.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Halk TV'nin İstanbul'daki binasında arama yapıyor. Başsavcılık, Halk TV'ye kayyum atandığını açıkladı.
Halk TV'nin İstanbul'daki binasında sabahın erken saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama başlatıldı.
Polis ekiplerinin araması devam ederken kanalın yayını durduruldu ve bir programın tekrarı gösterilmeye başlandı.
17 GÖZALTI KARARI
NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kayyum kararı verildiğini söyledi. Demir, soruşturma kapsamında 17 gözaltı kararı olduğunu; bunların 11'inin gözaltına alındığını bildirdi.
Polislerin kanaldaki arama çalışmaları sırasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Halk TV'nin sahibi olan Cafer Mahiroğlu, “Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de.” diyerek tepki gösterdi.
Cafer Mahiroğlu
MAHİROĞLU HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek'' suçlarından soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırmalar sonucunda, Cafer Mahiroğlu 'nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerde bulunuldu.
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı olan Cafer Mahiroğlu hakkında ''ihaleye fesat karıştırmak'' suçundan soruşturma başlatıldı.
Yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheli Mahiroğlu ile ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarıldı.
Aziz İhsan Aktaş, hakkında yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra tahliye edilmişti.