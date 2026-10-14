Halk TV'ye kayyum atandı. Mali şube ekipleri Halk TV binasında arama yapıyor

Halk TV'nin İstanbul'daki binasında sabahın erken saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama başlatıldı.



Polis ekiplerinin araması devam ederken kanalın yayını durduruldu ve bir programın tekrarı gösterilmeye başlandı.

17 GÖZALTI KARARI



NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kayyum kararı verildiğini söyledi. Demir, soruşturma kapsamında 17 gözaltı kararı olduğunu; bunların 11'inin gözaltına alındığını bildirdi.

Polislerin kanaldaki arama çalışmaları sırasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Halk TV'nin sahibi olan Cafer Mahiroğlu, “Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de.” diyerek tepki gösterdi.