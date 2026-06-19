Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı 31 Temmuz'a kadar ücretsiz

İstanbul 'da Halkalı-Arnavutköy Hattı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla hizmete açıldı.

“METRO 31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ”

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, metro hattının 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını söyledi.

“TÜRKİYE'Yİ EN UZUN VE EN HIZLI METRO HATTIYLA BULUŞTURUYORUZ”

Erdoğan “Toplam 69 km uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye 'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz. Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en uzun metrolarından biri tamamlandı. Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon euroyu bulmasını bekliyoruz." dedi.

"İSTANBUL'DA TRAFİK RAHATLAYACAK"

İstanbul'da trafiğin de rahatlayacağını söyleyen Erdoğan “Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

"2026 SENESİ TÜRKİYE İÇİN BİR ZİRVELER YILI OLACAK"

2026 senesinin Türkiye için bir zirveler yılı olacağını belirten "7-8 Temmuz'da aralarında ABD Başkanı Trump'ın da olduğu liderleri NATO zirvesinde ağırlayacağız. Öncesinde NATO Parlamenterler Zirvesi İstanbul'da yapılacak." ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE TEPKİ: DIŞ POLİTİKADA BİZE DERS VERMEK SİZİN BOYUNUZU AŞAR

Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel krizlerin mezesi olmadığını belirtip şunları söyledi:

“Türkiye, en son İran savaşında olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. Dış politika şov alanı değil tecrübe birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Biz hiçbir zaman tribünlere oynamadık hep gönüller kazanmanın derdinde olduk. Dış politikada bize ders vermek sizin boyunuzu ziyadesiyle aşar. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken, biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Siz gidin koltuk kapmaca salon kapmaca oynayın. Becerebiliyorsunuz şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz.”

120 KİLOMETRE HIZLA GİDECEK, 30 DAKİKADA HEDEFE VARACAK

Halkalı Marmaray'dan İstanbul Havalimanı 'na 30 dakikada, Gayrettepe'ye ise 57 dakikada gidilebilecek.

Trenler saatte 120 kilometre hızla yol alacak.

Yeni metro; Kayaşehir'de Bakırköy, Olimpiyat Stadı durağında ise Ataköy metrosu ile entegre olacak.