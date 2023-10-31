Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu ne açılacak? Açıklama geldi

AÇILIŞ NE ZAMAN?

Bakan Uraloğlu, incelemesini yaptıkları hattın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini Mart 2024'ten önce hizmete açma hedefiyle çalışmalarını 7 gün 24 saat esasıyla sürdürdüklerini söyledi.



Uraloğlu, "Projemizin Kayaşehir istasyonuna kadar olan kesimini tamamladığımızda, Başakşehir-Kirazlı Metro Hattı ve Bağcılar-Olimpiyatköy Metro Hattı ile entegrasyon sağlamış olacağız. Hattın kalan 7,5 kilometrelik kesimi kapsamındaki Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarını da 2024 yılı sonunda açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.