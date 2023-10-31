Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu ne açılacak? Açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Taşoluk İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, ülke genelinde 12 ilde işletme altındaki yaklaşık 922 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının 395,2 kilometresinin Bakanlıkça yapıldığını anlattı. Hattın çalışmalarında yer alan ekiplerden bilgi de alan Uraloğlu, açılış tarihiyle ilgili de soru işaretlerini giderdi.
AÇILIŞ NE ZAMAN?
Bakan Uraloğlu, incelemesini yaptıkları hattın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini Mart 2024'ten önce hizmete açma hedefiyle çalışmalarını 7 gün 24 saat esasıyla sürdürdüklerini söyledi.
Uraloğlu, "Projemizin Kayaşehir istasyonuna kadar olan kesimini tamamladığımızda, Başakşehir-Kirazlı Metro Hattı ve Bağcılar-Olimpiyatköy Metro Hattı ile entegrasyon sağlamış olacağız. Hattın kalan 7,5 kilometrelik kesimi kapsamındaki Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarını da 2024 yılı sonunda açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
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