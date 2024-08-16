Halkbank 150 personel alımı yapacak (Müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı alımı başvuru şartları)

Halkbank, personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, bankaların farklı illerdeki ve şubelerindeki yerlere alınacak. İlana göre müfettiş yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı ve uzman yardımcısı branşlarında 150 personel Halkbank bünyesinde istihdam edilecek.



HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI



28 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar İstanbul Üniversitesi’nin https://halkbank.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacak.



SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Giriş Sınavına katılabilmek için;



a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



b) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,



c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından ve bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü bulunmamak,



d) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,



e) Yaş kriterine ilişkin olarak;



Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1996 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak,



İç Kontrolör Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1996 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak,



Uzman Yardımcılığı için, 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak,



f) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;



Müfettiş Yardımcılığı için, üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak, Tablo-1’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,



İç Kontrolör Yardımcılığı için, üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak, Tablo-1’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,



Uzman Yardımcılığı için, üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak, Tablo-1’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak.

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