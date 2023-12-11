Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin yeni kısa adı DEM Parti oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “HEDEP kısaltmasının kabul edilmemesi üzerine, partinin kısa ismini “DEM Parti” olarak belirledi.



Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde, partinin kısa adının yeniden belirlenmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Doğan, “HEDEP” olarak belirlenen partinin kısa isminin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce temelli kapatılmasına karar verilen HADEP’i çağrıştırdığı gerekçesiyle kabul edilmediğini, parti tüzüğünde bazı değişiklikler yapılması gerektiği yönünde de partiye tebliğde bulunulduğunu anımsattı.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı sonrası yapılan toplantıda, partinin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi şeklindeki uzun adında bir değişiklik yapılmadığını, sadece yeni kısaltmanın belirlendiğini aktaran Doğan, parti tüzüğünde yalnızca Yargıtay’ın talep ettiği değişikliklerin yapıldığını kaydetti.



Doğan, “Bu değişiklikle ilgili yaptığımız toplantının kararları ve DEM Parti, yani yeni ismimiz Yargıtay Siyasi Partiler Bürosuna ulaşmıştır. Yeni bir itiraz gelmesini beklemiyoruz.” diye konuştu.



Sözcü Doğan, 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin partisinde aday adaylığı sürecinin 20 Aralık’a kadar uzatıldığını da bildirdi.