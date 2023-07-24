Halk otobüsünde köpek tartışması

İstanbul'da belediye otobüsüne köpeğiyle binmek isteyen bir kişi, şoför tarafından araçtan indirildi.
Olay, Cendere Caddesi Kağıthane İETT son durakta dün öğlen saatlerinde meydana geldi.
Aybike Çağlar köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı. İddiaya göre bir süre köpeğiyle yürüyen Çağlar havaların da sıcak olması nedeniyle köpeğinin ayaklarının yanmaması için evine İETT'ye bağlı özel halk otobüsüyle dönmek istedi.
İddialara göre, Gültepe-Şişli hattında çalışan otobüse binmek isteyen Aybike Çağlar'a otobüs şoförü köpekle binemeyeceğini söyledi.
Şoför ile tartışmaya başlayan kadın, köpeğinin ağızlığının olduğunu ve köpeğin herhangi bir engelinin olmadığını söyledi.
Şoför ise köpekle binebilmesi için İETT Hareket Amirliği'nden izin alması gerektiğini belirtti.
Bir süre daha otobüsün içinde devam eden tartışma şoförün kadını ve köpeğini otobüsten indirmesi ile son buldu.
Tartışma anları ise köpeğin sahibi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntülerde köpeğin sahibi, köpeğinin tasması ve ağızlığının olduğunu, şoförün ise köpekle binilemeyeceğini söylediği görülüyor.
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