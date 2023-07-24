Halk otobüsünde köpek tartışması

Bir süre daha otobüsün içinde devam eden tartışma şoförün kadını ve köpeğini otobüsten indirmesi ile son buldu.



Tartışma anları ise köpeğin sahibi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.



Görüntülerde köpeğin sahibi, köpeğinin tasması ve ağızlığının olduğunu, şoförün ise köpekle binilemeyeceğini söylediği görülüyor.

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