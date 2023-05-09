Halk otobüsü öğrenci yurduna girdi

Kazada şans eseri can kaybı olmadı. Binada ve otobüste maddi hasar oluştu.



Yaralanan halk otobüsü sürücüsü ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.



Minibüs sürücüsü ve beraberindeki 2 kişinin ise kaza sonrası olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

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