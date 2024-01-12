Haluk Bozdoğan kimdir? CHP'den istifa eden Haluk Bozdoğan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Haluk Bozdoğan, 1 Ağustos 1963 yılında Tarsus'ta dünyaya geldi. Dumlupınar İlkokulu ve Kasım Ekenler Ortaokulu’da okudu. Tarsus Lisesi’den mezun oldu.



1981’de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1983’te üniversite sınavı ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, 1984’te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçerek eğitimini burada tamamladı ve 27 Haziran 1987’de mezun oldu.



1987-1989 yılları arasında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde göreve başladı. 1989’da Tarsus Çamlıyayla Sağlık Ocağı’da, 1999-2000 arasında Çamalan Sağlık Ocağı’da görev yaptı.



2001-2011 yılları arasında Kütahya Şaphane İlçesi Sağlık Ocağı, Özel Bahşiş Sağlık Ocağı ve Fahrettin Paşa Mahallesi 8 Nolu Sağlık Ocağı, 2 Nolu Demirkapı Sağlık Ocağı ve Emekliler Cemiyeti Sağlık Ocağı doktorluğu görevinde bulunan Bozdoğan, aynı yıllarda Tarsus Askerlik Şubesi, Adliye ve cezaevi hekimliği yaptı.



Bugüne kadar, Kardiyoloji, Netroloji, Dâhiliye, Üroloji, Hipertansiyon, Göğüs Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları 184 seminer sertifikası bulunan Bozdoğan, İnsan Kaynakları ile Halkla İlişkiler Uzmanlığı kurslarını bitirdi ve İş Yeri Hekimliği, Spor Hekimliği, Turizm Hekimliği sertifikalarına sahiptir.



Tabipler Odası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Halk Derneği üyesi olan Haluk Bozdoğan, evli ve 3 çocuk babasıdır.



Haluk Bozdoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Mersin Tarsus İlçesi Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimleri kazanarak Tarsus Belediye Başkanı seçilmiştir.