Haluk Görgün: 2025'te en az 3 ALTAY tankını orduya teslim edeceğiz

SSB Nuri Demirağ Salonu'nda soruları yanıtlayan Görgün, altıncı nesil uçak konusuyla ilgili olarak, “Altıncı nesile ilişkin kendi özgün yaklaşımımızla faaliyetlere başladık. Uluslararası anlamda bunları geliştirmek ve bizimle beraber yürümek isteyen dost ülkelere açığız.” dedi.



Türk savunma sanayisinin büyüyüp geliştiğini belirten Görgün, sadece kendi güvenlik güçlerimizin değil bu teknolojilere ihtiyaç duyan son kullanıcılara yönelik de üretim gerçekleştirmek durumunda olduklarını belirterek bunun için altyapıların ve insan kaynağının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Görgün, insan kaynağının yeteneklerinin ve yetkinliklerinin en üst seviyeye taşınması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



İKİ BÜYÜK NATO ORGANİZASYONU TÜRKİYE'DE YAPILACAK



Görgün, savunma sanayisi kampları ve lise müfredatına girecek savunma sanayisi dersleri planladıklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisinde güçlü olmayı, caydırıcı olabilmek adına dünya barışına katkı sağlamak adına önemsediğine işaret eden Görgün, "Ne kadar caydırıcı olursak ne kadar güçlü olursak hem ülkemizin korunmasına katkı sağlamış oluruz aynı zamanda dünya barışına da katkımız olur. İhtiyaç olması durumunda caydırıcı olabilecek yetkinliklere sahip olmamız gerekiyor. Bu bakış açısıyla çalışıyoruz." diye konuştu.



Farklı çözümler ve arayışlar içinde olmalarının doğal olduğunu belirten Görgün, "İki tane büyük NATO organizasyonunu Türkiye'de yapacağız. Bir tanesini İstanbul'da bir tanesini Ankara'da yapacağız. Bunları Türkiye'ye getirmek önemli." dedi.



2024 yılında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı bölgenin Avrupa olduğununun altını çizen Görgün, "En çok sözleşme imzaladığımız bölge de Avrupa bölgesiydi. Geçen sene başlattığımız konsorsiyumlarda stratejik ülkeler ile geniş çözümlerle ilerlemeyi önemsiyoruz. Beraber çalışabilmek, beraber savunma sanayi teknolojilerinde uzun soluklu yol arkadaşlığı yapabilmek için bunun kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Görgün, ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın, kara araçları ve insansız hava araçları şirketlerinin koordineli çalışacağı bir yaklaşımla ilerlemeyi öncelediklerini belirterek, "Bunun da faydalarını görüyoruz. 2025'te bununla ilgili güzel haberleri çok geçmeden sizlerle paylaşıyor olacağız. Platformlarda geliştirdiğimiz yerlilik oranı yüksek olduğu için dolayısıyla bütün ekosistemin o anlamda besleyecek bir yaklaşım olduğunu da değerlendiriyoruz." dedi.



ÜRÜNLERİ SİVİL SEKTÖRLERE UYGULAMAYA ÇALIŞIYORUZ



Savunma sanayi ürünlerinin rafta hazır ürünler olmadığını belirten Görgün, siparişlerin bir takvimi ve zamanının olduğunu söyledi. Görgün şunları söyledi:



"Diğer taraftan ekonomik olması da sınırlı kalır. Dolayısıyla sadece mecbur kaldığınızda yapacağınız veya temin edeceğiniz bir alt sistem, ekipman anlamına gelir. Bunlar arasında kent sistemleri, ulaşımdaki elektrik tren sistemleri, sinyalizasyon sistemleri, sağlık teknolojileri, radar teknolojileri var. Mesela bugün emniyetimizin kullandığı trafik radarları yine savunma sanayisinden elde edilen birikimle ortaya konmuş ürünler olarak bugün sahalarda kullanılıyor."



MİLLİ UÇAK GEMİSİ PROJESİ



Milli uçak gemisi projesinin ne zaman teslim edileceği konusuyla ilgili bir soruya Görgün şu yanıtı verdi:



"Geçmiş yıllarda elde ettiğimiz 7 yıllık süreçler kadar uzun olmayacağını biz öngörüyoruz. Sadece uçak gemisi değil, TF-2000 değil, milli denizaltımız, bunlarla ilgili faaliyetler planlanmış durumda. Bunların nerede, nasıl, ne şekilde üretileceği, kimlerin sorumluluklar alacağı, tasarımın ne olacağı hakkında yoğun çalışılıyor."



"EN AZ 3 ALTAY TANKINI ORDUYA TESLİM EDECEĞİZ"



Haluk Görgün, 2024 yılında teslim edilen sistemlerin ekonomik katkısının minimum 40 milyar dolar olduğunu bilirtti. Görgün, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç olarak belirlediği, yurt dışından alımının önüne geçebilecek menzilde olan radarları yapıp, teslim ettiklerini söyledi. 40 ülkeye 4 bin 500'ün üzerinde kara aracı, 3 ülkeye korvet, 10'un üzerinde ülkeye yaklaşık 140 deniz platformu, 42 ülkeye mühimmat ve füze, 50'nin üzerinde ülkeye İHA, SİHA ve TİHA ihraç ettiklerini belirtti.



"20'nin üzerinde ülkeye elektro-optik sistem ve stabilize silah sistemleri, 8 ülkeye helikopter, 10 ülkeye radar, 111 ülkeye farklı boyutlarda silah, tüfek, tabanca ve 2 ülkeye de HÜRKUŞ ihraç ettik. Tüm yelpazede üretmenin ötesinde ihraç etmiş durumdayız. Savunma sanayisindeki 3 bin 500 firmadan 1600’ü ihracat yapmış durumda. Neresi olursa olsun ihtiyacı karşılayabilecek yetkinliğe sahibiz."



Görgün, ALTAY tankıyla ilgili soruyu "Bu yıl en az 3 tankı seri üretimden çıkartıp orduya teslim edeceğiz. Üretime ilişkin ana ve alt yükleniciler ile SSB koordineli bir şekilde çalışıyor." diye yanıtladı.

