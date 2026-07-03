Haluk Levent, Ahbap Genel Başkanlığını bırakacağını açıkladı

Sanatçı Haluk Levent , 2025 yılında düzenlediği iki çek ile ilgili karşılıksız olduğu gerekçesiyle şikayet edilmişti. Dosyada, işlem gören karşılık çeklerin toplam tutarının yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirtildi.



Levent, 30 Haziran 2025 yılında düzenlenen bir çek ile ilgili, "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olmak" suçundan 50 milyon 83 bin TL, 20 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen bir çek hakkında ise aynı suçtan 19 milyon 987 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca, Levent'in çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına karar verildi.



“AHBAP DERNEĞİ BAŞKANLIĞINI BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM”



Sanatçı, Ahbap Derneği'nin deprem dönemine ait faturaları ve denetimlerle ilgili yaptığı açıklamasında, başkanlık görevini bırakacağını duyurdu.



Sosyal medyadan canlı yayınla yaptığı açıklamasında Süperman olmadığını, hataları ve eksikleri olduğunu belirten Levent, “Ahbap başkanlığını önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra Ahbap genel başkanına bırakacağımı buradan ifade edeyim. Bir Ahbap gönüllüsü olarak yine Ahbap'la beraber çalışmaya devam edeceğim.” dedi.

Haluk Levent , çok büyük çalışmalar yaptıkları ancak dışarıdan insanların yanlış algıya düşmemesi için bu kararı aldığını belirtti.



“MÜZİĞİMİ, BESTELERİMİ AKSATTIM”



Yaşadığı sağlık sorunlarını dile getiren Levent, "Sağlık sorunlarımla beraber profesyonel hayatımı da çok aksattım. Müziğimi aksattım. bestelerimi aksattım, hayata geçiremedim. Müzikal yolculuğumda yapmak istediğim birçok şeyi 2023 döneminden itibaren maalesef çok erteledim. Şu anda Birleşmiş Milletler Suriye ve Lübnan iyi niyet elçisi oldum. Kendi projelerimi daha global projelerle göstermek istiyorum. Bu benim hayalim. Bu nedenle Ahbap'ı yönetecek arkadaşların da çok başarılı olacağına inanıyorum.