Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlamıştı! Deniz Akkaya'ya 3,5 yıla kadar hapis talebi

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

İddianamede Akkaya'nın farklı zamanlarda Levent hakkında yaptığı paylaşımların sanatçının onur,şeref ve saygınlığını rencide ettiği belirtildi.

Haber içeriklerinin ise Levent'i küçük düşürecek ve kendisini yanlış tanıtacak nitelikte olduğu, ayrıca dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak müzakereler sonucu uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi.



AMACININ HALKI BİLGİLENDİRMEK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Eski manken 6 Şubat'ta medyana gelen depremden sonra Levent'in kurucusu olduğu AHBAP derneğine milyarlarca lira bağış yapıldığını belirterek, toplanan yardımların amacına uygun şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin çok ciddi iddialar ortaya attı.

Ayrıca dernek başkanı olan Levent'in geçmişte hakkında ‘dolandırıcılık' ve ‘sahtecilik' iddialarından ötürü birçok dava açıldığını söylediği belirtildi.



Amacının bu iddialar konusunda halkı bilgilendirmek olduğunu ifade eden Akkaya,



"AHBAP derneğinin ve Haluk Levent'in toplanan milyarlarca lira seviyesindeki yardımı gereği gibi değerlendiremediği ve halkın parasına sahip çıkamadığını söyledi.



YIL 6 AYA KADAR HAPİS



Hazırlanan iddianamede şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Akkaya'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

