Hamam böcekli işkence davasında beş yıl sonra karar çıktı
09.12.2025 10:11
İHA, DHA
Antalya'da bir gence üç gün boyunca işkence edip, hamam böceği yedirdikleri iddiasıyla yargılanan dört kişi hakkında karar açıklandı.
Antalya'da Vedat K. isimli gence, çalıştığı iş yerinde üç gün boyunca işkence ettikleri iddiasıyla yargılanan dört kişi hakkında karar verildi.
Olayın geçmişi 2020 yılına dayanıyor.
Vedat Kurt, yaşadığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden çalışmak için Antalya'nın Kepez ilçesindeki sanayi sitesine geldi.
Yaklaşık 10 ay aynı iş yerinde çalışan Kurt, iddiaya göre maaşını eksik almaya başladı.
İş yeri sahipleri tarafından işkence edilen işçinin görüntüleri, iş verenlerin cep telefonundan çıktı.
BİRİKMİŞ PARASINI ALAMAYINCA, MASADAKİ PARAYI ALIP KAÇTI
Maaşını talep ettiğinde olumsuz yanıt alan Kurt, birikmiş alacağı 70 bin liraya karşılık iş yerindeki masada bulunan patronuna ait 15 bin lirayı alarak İstanbul'a gitti.
Kendisine ulaşamayan iş yeri sahiplerinin ailesine ulaşması üzerine Kurt'un ağabeyleri, aldığı parayı geri götürmesini istedi.
PARAYI İADE ETMEK İÇİN DÖNDÜ, HAMAM BÖCEĞİ YEDİRDİLER
Kurt, Antalya'ya dönerek aldığı 15 bin lirayı iş yeri sahiplerine teslim etti.
İddiasına göre iş yerinde A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından depoya kilitlenerek sandalyeye bağlanan genç, üç gün boyunca işkenceye maruz kaldı.
Dişleri kırılan, vücudunda kesikler oluşan Kurt'un elleri ve kolları bağlandı, hamam böceği yedirildi.
Şüpheliler, yaptıkları işkenceyi cep telefonuyla da kaydetti.
Daha sonra iş yerinden kaçan Kurt, şüphelilerin cep telefonundaki işkence görüntülerine ulaşarak, şikayetçi oldu.
Dava dosyasına giren işkence görüntülerini inceleyen bilirkişi, fotoğrafların çekildiği konumun iş yerine ait olduğunu belirledi.
BİLİRKİŞİ RAPOR HAZIRLADI
Açılan davada Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosyaya sunulan bilirkişi raporunda, sanıklardan S.T.'ye ait olduğu belirlenen cep telefonu ve kopya disklerde yapılan incelemede 19 fotoğraf ve bir video bulunduğu, görüntülerin 13-14 Ekim 2020 tarihli olduğu, konum bilgilerinin de Kurt'un çalıştığını söylediği iş yeriyle örtüştüğü belirtildi.
Raporda ayrıca video kaydının transkriptinde Kurt'a "Hırsızlık yaptım, uyuşturucu içtim." gibi sözlerin söylettirildiği ve videodaki seslerin sanığın WhatsApp yazışmalarındaki seslerle benzer olduğu ifade edildi.
KARAR DURUŞMASI YAPILDI
Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına başka hükümden tutuklu sanık S.T., SEGBİS üzerinden katılırken diğer sanıklar A.T., O.T. ve A.A.'nın müdafileri salonda hazır bulundu. Savcı, bir önceki celsede sunduğu mütalaayı tekrar etti.
Duruşmada söz verilen katılan Vedat Kurt, "Karakolda alınan ifadelerin ve fezlekelerin kontrol edilerek adaletli bir karar verilmesini talep ediyorum. Ayrıca celse arasında dilekçe sundum. İçeriğini tekrar ediyorum. Şikâyetçiyim." dedi.
İşkenceye maruz bırakılan Vedat Kurt, kararı temyiz edeceklerini söyledi.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Sanık S.T., savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
S.T., şöyle devam etti:
"- Bu olay nedeniyle tutuklanınca O.T. ve A.T.'nin yönlendirmesiyle daha önceden yazılmış dilekçeyi imzaladım. Kendileri o zaman ‘Sen suçu üstüne al, bizim işimiz gücümüz var, sana bakarız' demişlerdi. Ben suçlamaları da kabul etmiyorum.
- Ben Vedat Kurt'a yönelik herhangi bir suç işlemedim. Ancak benim bulunduğum ortamda diğer 3 sanık onu darp etti. Vedat Kurt'un fotoğraflarını ben çekmiş olabilirim. O kısmı tam olarak hatırlamıyorum."
Sanık avukatları, müvekkillerinin suçlamalarla ilgisi olmadığını savunarak benzer beyanlarda bulundu.
“NEDEN 1 YIL BEKLEDİ?”
Sanık A.T.'nin müdafii, "Katılanın yağmaya ilişkin zararı bulunmamaktadır. Sadece telefonun gasp edildiğini beyan etmektedir. Tanık J.'nin beyanlarından da anlaşılacağı üzere olaya ilişkin telefon da gasp edilmemiştir. Telefon katılandadır, tamir için J.'ye vermiştir" derken, Sanık O.T.'nin avukatı, "İlk olay tarihinde katılan olaylardan sonra 5-6 ay yine aynı iş yerinde çalışmış. Sonra 1 yıl ortadan kaybolmuş ve sonrasında şikayetçi olmuştur. Madem olay oldu iş yerine tekrar delil elde etmek için döndüyse neden şikayetçi olmak için iş yerinden tekrar ayrıldıktan sonra 1 yıl beklemiştir" ifadelerini kullandı.
Sanık A.A.'nın avukatı ise, "Müvekkil suç istinadına iştirak etmemiştir. Katılanın aşamalarda pek çok defa şikayet başvurusu ve ifadesi alınmış olup hiçbir aşamada kendisi müvekkilden şikayetçi olmamıştır. Beraat talep ediyoruz" dedi.
KARAR VERİLDİ
Sanık avukatlarının son sözlerinin ardından mahkeme, sanıklar hakkında yağma suçundan beraat kararı verirken, TCK'nın 109'uncu maddesi kapsamında sanıklar A.T., O.T., S.T. ve A.A.'nın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ayrı ayrı 6 yıl 12 ay ceza ile cezalandırılmasına hükmetti.
Ayrıca sanık S.T. hakkında silahla tehdit suçundan 3 yıl 1 ay ceza verildi.
Mahkeme, verilen hapis cezalarının infazı sırasında sanıkların gözaltında ve tutuklu kaldıkları sürelerin toplam cezadan düşülmesine, kararın istinaf yoluna açık olduğunu ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.
Duruşma sonrası açıklama yapan Vedat Kurt, "Bu süreci biz zaten istinafa taşıyacağız, inşallah umarım adalet yerini bulur. Ben kimseden fazla bir şey istemiyorum. Hakkı neyse onun yapılmasını hakka hukuka aykırı olmadan adaletli bir karar verilmesini talep ediyorum." dedi.