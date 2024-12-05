Hamam sefası faciayla son buldu: 2 ölü

İlçedeki bir hamamın erkekler bölümüne gelen B.N. ile tellak Ş.A.'nın yerde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.



İhbarla hamama sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, B.N. ile Ş.A.'nın zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

