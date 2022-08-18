Hamam suyu hastanelik etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak'ta bulunan bir hamamın kadınlar bölümünde bazı müşteriler fenalaştı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Hamamdaki sudan zehirlendikleri iddia edilen 7 kadın, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Bölgede önlem alan ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) kıyafeti giyen itfaiye ekipleri, hamamda inceleme yaptı.

Sudaki incelemede klorun fazla kullanıldığı, bu nedenle suyun pH derecesinin yükseldiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.