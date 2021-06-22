Hamamlar, yüzme havuzları ve saunalar ne zaman açılacak?

Corona virüs tedbirleri kapsamında hamamlar, yüzme havuzları ve saunalar uzun süredir kapalıydı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Haziran'da yapılan kabine toplantısında sokağa çıkma kısıtlamalarının sona erdiğini açıkladı.

Fakat hamam, yüzme havuzu ve saunaların durumu ile ilgili bir ayrıntı kabine toplantısında verilmedi. Gözler Temmuz ayı genelgesine çevrildi. Hamam, yüzme havuzu ve saunaların ne zaman açılacağı resmi kararlar ile birlikte belli olacak.