Hamas: Bahçeli'nin Filistin halkına desteğinden memnuniyet duyuyoruz

Hamas, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İsrail'e karşı direnişinde Filistin halkına verdiği destekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hamas: Bahçeli'nin Filistin halkına desteğinden memnuniyet duyuyoruz

Hamas'tan, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı 'nin, halkının işgaline karşı direnişini destekleyen, Hamas'ı ve Filistin direnişini terör örgütü olarak tanımlamayı reddeden tutumundan övgüyle söz edildi.

Bahçeli'nin bu ilkeli ve kıymetli tutumunun, asil Türk halkının, Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık arayışına verdiği destek konusundaki özgün tutumunun bir uzantısı olduğu vurgulandı.

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