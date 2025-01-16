Hamas Siyasi Büro Üyesi el-Hayya: İsrail’in barbarca imha savaşı modern tarihin en kötü soykırımı

Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasından sonra Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya bir açıklama yaparak Filistinlilerin İsrail zulmünü unutumayacağını söyledi.



El-Hayya, toplu katliamları kimin gerçekleştirdiğini, bu vahşeti medyada kimin meşrulaştırdığını ve evlerine atılan bombaları kimin sağladığını Filistinlilerin hatırlayacağını belirterek, "İsrail işgali ve destekçilerinin 467 gün boyunca yürüttüğü barbarca imha savaşı, halkımızın ve dünyanın hafızasına modern tarihin en kötü soykırımı olarak sonsuza dek kazınacak" diye konuştu.

"UNUTMAYACAĞIZ, AFFETMEYECEĞİZ"



Kendilerine yönelik korkunç saldırılara rağmen Filistinlilerin İsrail'e hiçbir şekilde zayıflık göstermediğini belirten el-Hayya, "Yetimler, çocuklar ve dullar adına, evleri yıkılan insanlar adına, yakınlarını kaybeden aileler ve yaralılar adına, tüm kurbanlar adına, dökülen her damla kan adına, her acı ve gözyaşı adına diyoruz ki: Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" dedi.

İsrail'in Gazze'de kamuoyuna açıkladığı ya da gizli hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını aktaran el-Hayya, "Ve işte bugün, İsrail’in halkımızı ve direnişini yenemediğini ve yenemeyeceğini kanıtlıyoruz" dedi.