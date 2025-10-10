Hamas: Trump'la görüşmemize mani bir durum yok

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Mısır'da İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri ve "saldırıların durması ve esirlerin takas edilmesini" öngören ilk aşamada varılan anlaşmayla ilgili Al Jazeera televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı'nın ilerleyen günlerde Ortadoğu'ya yapması planlanan ziyarette Hamas liderleriyle görüşme olasılığına ilişkin Hamdan, "Trump ile görüşmeye mani bir durum yok. Prensip olarak görüşmeyi reddettiğimiz tek taraf işgalci güçtür." dedi.

Serbest bırakılacak esirlerle ilgili bilgi veren Hamdan, müebbet hapse çarptırılan 250 tutuklunun yanı sıra işgal güçleri tarafından son iki yılda Gazze Şeridi'nde alıkonulan bin Filistinlinin de serbest bırakılacağını dile getirdi.

İnsani yardımlara da değinen Hamdan, bugünden itibaren en az 600 tırla Gazze'ye yardım girişinin başlayacağını ve dağıtımının Uluslararası Kızılhaç'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarının sorumluluğunda olacağını ifade etti. Hamas yönetcisi Hamdan, yardımların tüm bölgelere girmesine olanak sağlamak için 5 sınır kapısının açılması konusunda anlaşmaya varıldığını dile getirdi.

"FİLİSTİN HALKI MANDA YÖNETİMİNİ KABUL ETMEZ"

Gazze'yi kimin yöneteceği sorusunu da yanıtlayan Hamdan, Mısır'ın Arap-İslam zirvesinde sunduğu plana uygun olarak Filistinli ulusal figürlerden oluşan yönetime bağlı kalacaklarını söyledi.

Hamas'ın silah bırakmayı kabul edip etmediği sorusna ise Hamdan, "İsrail ile barış anlaşması imzalayanlar da dahil olmak üzere hiçbir Filistinli silah teslim etmeyi kabul etmez." karşılığını verdi.

Hamdan, Gazze'de savaş sonrası kurulması planlanan uluslararası yönetimle ilgili basında yer alan haberlere ilişkin de şöyle konuştu: "Bizim manda yönetimine ve işlerimizi nasıl yöneteceğimizi bize öğretecek birilerine ihtiyacımız yok. Bu tür fikirler, istikrar, barış ve güvenlik sağlamaz. İşgalciye kontrol hakkı tanınıp, bu uluslararası formüllerle maskelenirse, özellikle de birçok ülkede soykırım ve barışçıl halklara karşı provokasyonla suçlanan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair gibi isimler zikredilirse bu durum Filistin halkı tarafından kabul edilmez."