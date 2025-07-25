Hamas'tan ABD'ye müzakere tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını açıkladı.

Witkoff bu karara "Hamas'ın ateşkes konusundaki isteksizliğini" gerekçe gösterdi.



Hamas'tan ise Witkoff'un "olumsuz açıklamalarından" şaşkınlık duydukları açıklaması geldi.



Hamas'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada "arabulucuların kapsamlı bir anlaşmaya varılmasında Hamas'ın yapıcı ve olumlu tutumundan duydukları memnuniyeti dile getirdikleri bir dönemde Witkoff'un Hamas'a yönelik olumsuz açıklamalarından şaşkınlık duyulduğu" vurgulandı.



Müzakere sürecinin başından bu yana çeşitli meselelerin ulusal sorumluluk ve büyük bir esneklikle ele alındığı vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin çektiği acılara son verecek ve saldırganlığı durduracak bir anlaşmaya varılması için çaba sarf edildiği ifade edildi.



"Hamas'ın sunulan notlar karşısında olumlu bir tavır sergilediği" ifade edilen açıklamada, hareketin "kalıcı bir ateşkese varılması ve engellerin aşılmasına katkıda bulunacak şekilde" müzakerelere katılım ve bu sürecin tamamlanması konusunda kararlı ve istekli olduğu vurgulandı.