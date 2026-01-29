Hamburgerci kapısına şifre koydu, Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı

DENETİMDE EKSİKLİKLER BULUNDU

Denetimde, iş yerinde menü bulundurulmadığı, restoranda 32 çeşit ürün satıldığı ancak müşterilerin görebileceği fiyat listesinin olmadığı ve bazı ürünlerde fahiş fiyatların olduğu, yarım litrelik suyun ise 258 liraya satıldığı belirlendi.



Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, X'ten yaptığı paylaşımda incelemeyi duyururken, “Kamuoyuna yansıyan hamburger vakası ile ilgili ekiplerimizce satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır" denildi.

İşletmenin hamburgerci olarak çalışmasına rağmen, ruhsatında faaliyet konusunun “pasta ve unlu mamuller” olarak kayıtlı olduğu tespit edildi. Belediye ekiplerince de ruhsatın iptali yönünde inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İŞLETME KENDİSİNİ NASIL SAVUNDU?

Mekan sahibi Alp Atalık ise şöyle konuştu:

“İnsanlar bilmeden etmeden yanlış bilgileri birbirleriyle paylaşıp sonra üzerine başka şeyler düşünüyorlar. Kimse bana neyin ne olduğunu sormadan veya danışmadan yanlış aktarımlar üzerinden yanlış şeyler düşünüyor. Konseptim şu: Ben burada tek başıma çalışıyorum. Her şeyi sıfırdan üretiyorum. Gelen herkese mükemmel bir servis vermeye çalışıyorum. Konseptim bu. İnsanlar bazen kafalarından bir şey uyduruyor, birinin uydurduğunu diğeri okuyor, onun üzerine başka bir şey yazıyor. Sonra onlar haber oluyor ve ben bunun önüne geçemiyorum. O referans kelimesi yanlış anlaşılıyor. Benim aşağı yukarı son bir senedir tekrar gelmek isteyen bir sürü misafirim var.”

“6 AYLIK SIRA VAR”



"Benim geçen seneden bir sözüm var; aşağı yukarı 9 aydır, 6 aydır gelmemiş olan, gelmeye çalışan insanlar var. Benim hepsine bir sözüm var; 'Tamam' dedim, 'Sırayla alacağım'. O yüzden özellikle bu sene içinde dedim ki, bu kadar sırada bekleyen insan var ve ben günde burada alabildiğim bir kişi sayısı var. Ben yüzlerce kişi alamıyorum, 50 kişi bile alamıyorum günde buraya. O yüzden onlara olan sözümü tutuyorum. Sırayla bir senedir bekleyen insanları alıyorum. Her şeyi tek başıma yapıyorum.”

“Temizlikten satın almaya, sosyal medyasından pişirmeye. Benim yetebileceğim belli bir kapasite var. Günde 2-3 saat uyuyorum, bütün gün çalışıyorum. Kapalı olduğum gün bile burada ben temizlik yapıyorum. Ben ürünü servis ettiğim zaman aşırı sıcak oluyor. Diyorum ki: 'Ben kum saati belirledim, o sürede yeterince yeme ısısına gelecek. O sırada yerseniz iyi olur. Ha, atlarsınız ağzınız yanarsa özür dilerim' İnsanların ağzı yanmasın, tadı alsınlar, keyif alsınlar. Buraya gelen adam ağzı yaktıktan sonra bir şeyin tadını alamayınca ben ne yapayım?”

TÜKETİCİ KANUNU NE DİYOR?

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'da şöyle deniliyor:

"Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamaz. Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz. Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep yoksa; bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi

tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın

alınması şartına bağlayamaz."

İncelemenin, hamburgercinin 8 katlı hamburger almak isteyenlere 6 katlı hamburger alma koşulu getirmesi nedeniyle de başlatıldığı de ileri sürüldü. İşletme, aynı anda en fazla 10 kişi kabul ediyordu ve rezervasyon yaptırmayan müşteri almıyordu. Sosyal medya paylaşımlarında işletmenin 8 katlı hamburger satın alma şartı getirdiği ileri sürülmüştü, kapısına şifre koyması da gündem olmuştu.