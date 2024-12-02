Hamdi Ulukaya kimdir? Forbes listesinde yer alan iş insanı Hamdi Ulukaya'nın serveti ne kadar?

Hamdi Ulukaya, 1972 yılında Erzincan İliç'te dünyaya geldi. Türk girişimci ve iş insanıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok satılan süzme yoğurt markası Chobani’nin sahibi, kurucusu, yönetim kurulu başkanı ve CEO’sudur.



Erzincan’ın İliç ilçesinde süt hayvancılığı yapan bir aileye mensup olan Ulukaya, eğitiminin ilk dönemlerini Erzincan’da geçirdi.



Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimi aldıktan sonra 1994’te İngilizce öğrenmek için ABD’ye gitti ve 1997 yılında University of Albany’de eğitim görmeye başladı.



2002’de babasının tavsiyesiyle küçük bir beyaz peynir fabrikası kurdu. Fakat asıl başarısını, 2005 yılında, New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük bir yoğurt fabrikasını satın alarak girdiği büyük riske borçludur.



Yoğurt işinde tecrübesi olmamasına rağmen bir imparatorluk haline getirdiği Chobani, beş yıldan kısa sürede yıllık satışlarını sıfırdan 1 milyar doların üzerine çıkararak 2011’de ABD’nin lider yoğurt markası oldu.



ABD’de Yunan usulü olarak bilinen süzme yoğurdun rağbet görmesi sayesinde Yunan yoğurdunun ABD pazarındaki payı 2007’deki %1 seviyesinden 2013’te %50’nin üzerine çıktı.



HAMDİ ULUKAYA'NIN SERVETİ NE KADAR?



Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young tarafından 2013’te "Dünyada Yılın Girişimcisi" ilan edilen Hamdi Ulukaya, sahibi olduğu yoğurt imparatorluğunun başarısı ile milyarder oldu.



Forbes'e göre serveti 2024 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolardır.