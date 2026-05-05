Hamidiye Sitesi davasında karar. 146 kişiye mezar olmuştu

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan 146 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye Sitesi 1A ve 1C bloklarının yıkılmasına ilişkin 16 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Kara, tutuksuz sanıklar A.K, T.Ö, C.K, O.Y, C.Y, S.S. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Mahkemede son sözü sorulan tutuklu sanık Ahmet Kara, önceki 9 celsede yaptığı yazılı ve sözlü savunmalarının geçerli olduğunu belirterek, dosyaya sunulan bilirkişi raporlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Binanın yıkımının teknik olarak herhangi bir belgeyle kanıtlanmadığını savunan Kara, hazırlanan mütalaanın tarafsızlık ilkelerine aykırı olduğunu iddia ederek tahliyesini talep etti.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediklerini ifade etti.

“NEDEN SADECE BİZİM SİTEMİZ YIKILDI”

Müştekilerden Neslihan Kurmacı, depremde çevredeki binalarda ciddi hasar oluşmadığını belirterek, "Sitemizin sağında ve solunda binalar vardı, onlarda bir çizik bile yoktu. Neden sadece bizim sitemiz yıkıldı? Demek ki burada bir sorun var. Sanıklara hakkımı helal etmiyorum ve olası kastla yargılanmalarını istiyorum." dedi.

Müşteki Vildan Çiftçioğlu ise depremde ailesini kaybettiğini belirterek, "Anne oldum, çocuğum oldu. Bu sevinci annemle, babamla paylaşamadım. Depremden önce çok iyi bir hayatımız vardı. Şimdi ise tek başıma kaldım." ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları da sanıkların "olası kastla" yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Kara'yı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuksuz sanıklar A.K, C.K, C.Y, O.Y, S.S. ve T.Ö'nün beraatine hükmetti.

Birleşen dosyada yargılanan kamu görevlileri Ç.H, F.Y, F.D, H.M.G, H.Ç, M.D, M.E.E, V.Ç. ve Z.A.Ş'nin de ayrı ayrı beraatine karar verildi.

Müşteki avukatlarından Feriha Cansu Aksoy, duruşma sonrası gazetecilere, verilen kararın kendileri açısından hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Kararın kesin olmadığını belirten Aksoy, "Kaybedilen canlar bir depremde değil, ihmaller zinciri sonucu yitirildi. 146 kişinin hayatını kaybettiği bir olayda bu nitelendirme, fiilin ağırlığıyla hukuki karşılığı arasındaki dengeyi bozmakta ve kamu vicdanında derin bir adaletsizlik algısı yaratmaktadır. Adalet yerini bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.