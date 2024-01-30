Hamile eşini döven iş insanına hapis cezası

İzmir’de hamile eşini döven iş insanı hapis cezasına çarptırıldı.



Bir şirkette insan kaynakları yöneticiliği yapan Yonca B., 19 Haziran 2022’de Çeşme ilçesindeki yazlıklarında eşi, tanker kazanı fabrikası sahibi Yiğit B.’nin kendisine iki kez şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini belirtip şikayetçi oldu.



1 çocuk annesi Yonca B., avukatları aracılığıyla verdiği şikayet dilekçesinde, evliliği boyunca iki kez şiddete maruz bırakıldığını söyledi.



Eşi tarafından kendisinin ölümle tehdit edildiğini söyleyen Yonca B., ikinci şiddet eyleminde 7 haftalık hamile olduğunu söyledi.



Yiğit B. ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Soruşturmanın ardından Yiğit B. hakkında eşi kasten yaralama ve kadına tehdit suçlarından toplam 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Davanın 6’ncı duruşması Çeşme 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 25 Ocak günü görüldü.



Duruşmaya Yonca B. ve avukatı Asena Kılınç dışında katılan olmadı.



Aynı gün Yiğit B.’nin avukatı ise duruşmanın belirtilen saate bekletilmesi için dilekçe verdi.



İKİNCİ OLAYDA SUÇU SABİT GÖRÜLDÜ



Hakim, beyanların alınmasını ardından kararını açıklayıp, Yiğit B.’nin avukatının duruşmanın bekletme talebini reddetti.



Hakim sanık Yiğit B.’nin yaşanan ilk olaydaki tehdit ve kasten yaralama suçlarından beraatine, yaşanan ikinci olayda suçunun sabit görülmesi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak, kasten yaralamadan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verip, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



Çiftin, olayın ardından açtıkları boşanma davası ise sürüyor.