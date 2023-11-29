Hamile eşini öldüren kocanın indirimli cezasını Yargıtay bozdu

YARGITAY: MAKTULE YÜKLENEN BEYANLAR AKLA MANTIĞA UYGUN DEĞİL



Bu kararın ardından dosya temyiz için Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Ali Rıza Yüzer'in cinayeti "haksız tahrik" hükümleri olmadan işlediğine kanaat getirerek Yüzer'in oy çokluğuyla yeniden yargılanması talebiyle dosyayı bölge mahkemesine gönderdi.



Yargıtay'ın bozma gerekçesinde ise şunlara yer verildi:



"Maktulün hamile kaldığını öğrenmesiyle birlikte tarafların mutlu olması gerekirken sperm sayısının yeterli olup olmadığı hususunda bir bilgiye dahi sahip olmayan sanığın çocuğun bir başkasından olabileceğinden şüphelenmeye başladığı, dolayısıyla suçun işlendiği tarihten önce maktulden kaynaklı ve haksız tahrik oluşturabilecek düzeyde haksız fiil bulunmadığı, öte yandan sanığın maktulün kendisine 'sana ne ayrılacaksak ayrılalım gidecek bir yer bulurum, başkasıyla beraber olur, hayatımı yaşarım ve çocuk senden değil git su dolaptan bir etek al giy dışarı öyle çık' seklindeki sözleri söylediğini savunması karşısında; esasen fail dışında başkaca hiçbir tanığın bulunmadığı bu tür olaylarda, tartışmanın geride kalan tek konu olan failin savunmalarının haksız tahrik uygulaması açısından gerçeği yansıttığının kabul edilebilmesi için maktule yüklenen bu yöndeki tek taraflı soyut beyanların akla, mantığa, dosyadaki delillere, maddi olayın akışına ve tartışmada sarf edilen sözlerinin karşılıklılık silsilesine uygun olması veya tartışmayı başlatan failin sözlerine karsı maktulün verdiği cevapların etki- tepki dengesini bozacak şekilde yeni veya daha büyük bir haksızlık içermesi gerekeceği, sanığın haksız tahrike ilişkin bu yöndeki savunmasına itibar edilmemesi gerektiği kabul edilmelidir." denildi.

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