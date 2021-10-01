Hamile eşini öldüren kocaya müebbet hapis cezası

Konya'nın Çumra ilçesinde 16 Aralık 2020 tarihinde Ali Rıza Yüzer (35), tartıştığı 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) av tüfeğiyle vurdu.

Göğsünden vurulan Sadife Yüzer, olay yerinde hayatını kaybetti. Sanık Ali Rıza Yüzer müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ali Rıza Yüzer ifadesinde eşinin çocuğun kendisinden olmadığını söylemesi üzerine cinayeti işlediğini ileri sürerken, yapılan DNA testinde çocuğun kendisinden olduğu belirlendi.

Savcı mütalaasında, çiftin daha önceden de ailevi anlaşmazlıklar yaşadığını, olay günü sanık Ali Rıza Yüzer'in hamile eşini, çocuklarının olmadığı odaya götürerek 5 el ateş etmek suretiyle öldürdüğünün anlaşıldığını belirtti.

Mütalaada 'Hamile olduğunu bildiği eşini kasten öldürme' suçuyla Yüzer'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkemede konuşan Sadife Yüzer’in ağabeyi Rıfat Yıldız, “Kardeşim namusuna düşkündür. Sosyal medya bile kullanmazdı. Bu zamana kadar çocuklar için sustuk. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

Mahkemede konuşan sanık Ali Rıza Yüzer, “Pişmanım. Beni bu raddeye getiren 'çocuk senden değil' denmesi ve akrabalarımız. Karar sizlerin” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer’e ‘Hamile olduğunu bildiği eşini kasten öldürmek’ suçundan önce, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ancak eşinin yarasına tampon yapmasını 'iyi hal' kabul ederek müebbet hapis cezasına çarptırdı.