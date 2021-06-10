Hamile eşini taciz ettikleri adamı öldürdüler

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Gökhan Karabulut, eşine tacizde bulunan komşuları tarafından öldürüldü.



Olay, geçen Salı günü saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Karabulut'un hamile eşi, apartmandaki kardeşleriyle yaşayan komşusu Erkan Kuzu tarafından tacize uğradı. Hamile kadın durumu akşam eve gelen eşi Gökhan Karabulut'a anlattı. Komşusunun kapısına dayanan Karabulut ile Kuzu kardeşler arasında tartışma başladı.

Tartışma anında elinde tabanca bulunan Ahmet Kuzu, Karabulut'a ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerin hedefi olan Karabulut ağır şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Karabulut hayatını kaybetti.

4 KARDEŞTEN 2'Sİ TUTUKLANDI



Olay sonrası kardeşler Ahmet Kuzu, Erkan Kuzu, Cihan Kuzu ve Sercan kuzu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kardeş, adliyeye sevk edildi

4 kardeşten Karabulut'a ateş ettiği iddia edilen Ahmet Kuzu ve Erkan Kuzu tutuklanırken, diğer 2 kardeş adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

