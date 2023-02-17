Hamile eşini uçurumdan atan kocaya istinaftan ret

Rapor mahkemeye gönderildi. Fethiye 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Aysal'ı yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.



Aysal, bu defa da hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına itiraz edip, tahliyesini talep ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Aysal'ın itirazını reddetti. Aysal'ın karara 15 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

13 GÜN SONRA ÖLÜM AYLIĞI ALAN EŞ



Hakan Aysal'ın tutuklu yargılandığı sürede SGK’ya başvurararak eşinin ölümünden 13 gün sonra ölüm aylığı almaya başladığı tespit edilmişti.



Ayrıca Semra Aysal'ın ölmeden önce çekilen görüntüleri de ortaya çıkmış, bir turistin çektiği videoda Hakan Aysal'ın eşi Semra Aysal'ı kayalıklara götürdüğü görülmüştü.

''TENHA OLMASINI BEKLEDİKTEN SONRA İTTİ''

Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmış,



Aysal hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



İddianamede Hakan Aysal’ın, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'a tek lehdarı (bedelin ödeneceği kişi) kendisi olacak şekilde 400 bin TL teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için Semra Aysal’ı ortalığın tenha olmasını bekledikten sonra kayalıklardan aşağı ittiğine yönelik ifadeler yer almıştı.