Hamile eşini ve kayınpederini dövdü: Dayakçı damat serbest bırakıldı
Kırıkkale'de boşanma aşamasında olduğu hamile eşi S.U. ile kayınpederi A.Ö.'yü dövüp kayınvalidesi Ç.K.'yi de bıçakla yaralayan E.U., aile üyeleri şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.
Ovacık Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde E.U., evi terk eden boşanma aşamasındaki hamile eşi S.U. ile görüşmek üzere kayınpederi A.Ö.'nün evine gitti.
Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Damat E.U., kayınvalidesi Ç.K.'yi bıçakla yaraladı, hamile eşi S.U. ile eşinden ayrıldığı öğrenilen kayınpederi A.Ö.'yü de dövdü.
Daha sonra otomobille kaçan E.U., kısa sürede yakalandı.
SERBEST BIRAKILDI
Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralılar, daha sonra ifade için emniyete geldi.
Aile üyeleri, emniyetteki ifadelerinde, damat E.U.'dan şikayetçi olmadıklarını söyledi. Damat E.U., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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