Hamile eşini yaralayan sanığa haksız tahrik indirimi

İSTİNAF MAHKEMESİ CEZALARI İNDİRDİ



Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığa Mohammed Fakiri'yi öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca sanığı, eşi Göksel Deyerli'yi ''öldürmeye teşebbüs etme'' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık avukatı Hacı Ağca, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

Dosyayı inceleyen mahkeme, sanığa verilen cezalarda indirim yaptı. Cezalardan birinin 24 yıla, diğerinin ise 15 yıla indirilmesine karar verildi.



DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI



Sanık avukatı Hacı Ağca bu kez dosyayı temyiz ederek, Yargıtay'a taşıdı.

Dosyanın geldiği Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Mohammed Fakiri'ye karşı işlenen eyleme yönelik temyiz talebinin esastan reddederek, onanmasına hükmetti. 1'inci Ceza Dairesi ayrıca Göksel Deyerli'ye yönelik eylem için verilen cezada bozma kararı verdi.

Kararda, "Sanıkla evli olduğu halde maktul ile birlikte yaşadığı, katılanın evlilik birliği devam ederken gayri resmi nikahla maktul ile birliktelik yaşamaya başladığı, cinsel ilişkiye girdiği, bu haliyle sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle olayların ulaştığı boyut dikkate alındığında sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi de uygulanması düşünülmeden fazla ceza tayin edildiği, bu yüzden dosyanın bozulmasına karar verilmiştir." denildi.



Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde geçen yıl 29 Haziran'da yeniden yargılanan sanık Beşir Deyerli, ''gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme'' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle de ceza, daha sonra 20 yıla düşürüldü. ''Haksız tahrik'' indirimi de uygulayan 1'inci Ceza Dairesi, cezayı 13 yıl 4 aya düşürdü.

