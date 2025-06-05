Hamile eşinin yanında saldırdı

İstanbul Ataşehir'de iki sürücü trafikte yumruk yumruğa kavga etti.

Hamile eşinin yanında saldırdı

Kayışdağı Caddesi'nde araçlarıyla arka arkaya seyreden iki sürücü, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Aracından inen kişi, yanında hamile eşi bulunan sürücüyü hakaret edip tehditler savurarak dövdü.

Dövülen sürücü de aracından inerek etti. Bu sırada olaya müdahale eden motosikletli sürücü, tarafları "ehliyetlerine el konulacağını" belirterek sakinleştirmeye çalıştı.

Yumruk yumruğa kavga eden iki sürücü, daha sonra çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.

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