Hamile eşini satırla öldürüp torununu kaçırdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 ay önce cezaevinden çıkan bir kişi, 7 aylık hamile karısını satırla öldürdükten sonra, 5 yaşındaki torununu yanına alıp kaçtı.

Hamile eşini satırla öldürüp torununu kaçırdı
Hamile eşini satırla öldürüp torununu kaçırdı - 1 Serap Biçer

'in Tarsus ilçesinde, cinayetten 24 yıl cezaevinde yatıp 8 ay önce çıkan Murat Biçer (45), 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i (41) satırla öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, taksici cinayetinden 24 yıl hapis yatıp, 8 ay önce çıkan Murat Biçer, anlaşmazlık yaşadığı 7 aylık hamile eşi Serap Biçer ile tartıştı.

Hamile eşini satırla öldürüp torununu kaçırdı - 2
Hamile eşini satırla öldürüp torununu kaçırdı - 3 Murat Biçer

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Biçer, evdeki satırla 7 aylık hamile eşini öldürdü.

Polis olaydan sonra o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torununu alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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