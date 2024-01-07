Hamile eşini satırla öldürüp torununu kaçırdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, cinayetten 24 yıl cezaevinde yatıp 8 ay önce çıkan Murat Biçer (45), 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i (41) satırla öldürdü.
Olay, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre, taksici cinayetinden 24 yıl hapis yatıp, 8 ay önce çıkan Murat Biçer, anlaşmazlık yaşadığı 7 aylık hamile eşi Serap Biçer ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Biçer, evdeki satırla 7 aylık hamile eşini öldürdü.
Polis olaydan sonra o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torununu alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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