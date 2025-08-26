Hamile hastayı hastaneye askeri helikopter götürdü

Hakkari’de Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 27 haftalık hamile kadının erken doğum riski nedeniyle SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Askeri yetkililer ile iletişime geçilerek, helikopter talep edildi. Kısa sürede Şemdinli’ye giden askeri Skorsyk helikopter, hastayı alarak Van'a naklini sağladı.



"AZİZ MİLLETİMİZİN HER FERDİNE SAĞLIK VE HUZUR DİLİYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Şemdinli Devlet Hastanesi'nde bulunan 27 haftalık gebe vatandaşımızın erken doğum riski nedeniyle acil sevki gerekli görüldü. TSK'ya ait helikopterimiz, 25 Ağustos 2025'te Derecik'ten havalanarak Şemdinli'den aldığı vatandaşımızı kısa sürede Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başarıyla ulaştırdı. Aziz milletimizin her ferdine sağlık ve huzur diliyoruz" ifadelerine yer verildi.