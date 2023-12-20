Hamile Hazal'ı 97 yerinden bıçaklayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU



Davanın karar duruşması, bugün görüldü.



Bir önceki duruşmada sanık avukatının, "Müvekkilim uzun süre uyuşturucu kullanmasından dolayı psikolojisinin yerinde olmadığını düşünmekteyiz. Bu sebeple akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilerek rapor almasını talep ediyoruz. Müvekkilim 7 veya 8 kez koğuş değiştirdi. Ruh sağlığı yerinde değil. Bu nedenle adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasını talep ediyoruz." savunması üzerine mahkeme heyetinin talebi ile adli tıp kurumundan gelen rapor ile Meşe'nin akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.



"BURAYA NAMUSUM VE ŞEREFİM İÇİN GELDİM"



Son sözü sorulan Kadir Meşe, "Buraya namusum ve şerefim için geldim. Başkanım niye benim karımı satmışlar? Bir de bu rahmetli kadın, kim ile uyuşturucu içmiş, onu öğrenmek istiyorum. Niye satılıyor, niye uyuşturucu içiyor? Bunu öğrenmek istiyorum." dedi.



Hazal Alpyörük'ün avukatı, Meşe'nin pişmanlık göstermediğini, mağdurdan sanığa gelen haksız bir eylem olmamasını gerekçe göstererek, kararda "haksız tahrik" indirimi uygulanmamasını talep etti.



HERHANGİ BİR İNDİRİM UYGULANMADI



Kadir Meşe'nin avukatı ise "haksız tahrik" indirimi uygulanmasını talep ederek, "Avrupa'da ya da Amerika'da yaşamıyoruz. Türkiye’de yaşıyoruz. Türk gelenek ve göreneklerine sahibiz. Maktulü sosyal medya üzerinden pazarlayan bir annesi var. Müvekkilimin de tüm bunlara karşı sinirlenip, ani bir kararla kalkıp, böyle bir işe karıştığı söylenemez. 'Haksız tahrik' indiriminin uygulanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, Kadir Meşe'yi "gebe olduğu bilinen kadına karşı öldürme" suçudan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında herhangi bir indirim de uygulanmadı.

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