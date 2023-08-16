Hamile Hazal'ı 97 yerinden bıçaklayarak katleden sanık için akıl sağlığı raporu talebi

ADLİ TIP RAPORUNA GÖRE BEBEĞİN BABASI SANIK



Hazal Alpyörük’ün annesi Sevcan Alpyörük ise Kadir Meşe’nin iddialarını yalanlayarak en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.



Duruşmada okunan Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ise Hazal Alpyörük'ün 25 santim boyunda bıçakla 97 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü, karnındaki bebeğin babasının ise yapılan DNA testi sonucu Kadir Meşe olduğu belirtildi.



"RUH SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"



İfadesinde pişmanlık duyduğunu söyleyen Meşe, "Hakim bey Hazal’ı namusum ve şerefim için öldürdüm. Siz nasıl uygun görürseniz o benim için kabulümdür." derken avukatı da savunmasında, “Müvekkilim uzun süre uyuşturucu kullanmasından dolayı psikolojisinin yerinde olmadığını düşünmekteyiz. Bu sebeple akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilerek rapor almasını talep ediyoruz. Müvekkilim 7 veya 8 kez koğuş değiştirdi. Ruh sağlığı yerinde değil. Bu nedenle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"GECELERİ LAMBA KAPALI YATAMIYORDU" Davaya Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.



Duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Meşe, Hazal Alpyörük'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada Hazal Alpyörük’ün ablası Cansel Demirkol ile eniştesi Lemi Demirkol tanık olarak dinlendi. Cansel Demirkol ifadesinde, “Kardeşim 20 gün benim yanımda kalmıştı. Eşinden çok şiddet gördüğü için geceleri lamba kapalı yatamıyordu.” dedi.



FUHŞA TEŞVİKLE SUÇLADI



Sanık avukatı ise mahkeme heyetine cep telefonunda olan bir videoyu göstererek, Hazal Alpyörük’ün annesi Sevcan Alpyörük’ü kızını fuhşa teşvik etmekle suçlayıp, “Kızı sosyal medya hesabından video çekerek satmaya çalışmışsın.” diye konuştu.



Sanık Kadir Meşe de Hazal Alpyörük’ü alkol ve uyuşturucu kullanmakla suçladı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.



Mahkeme hakimi, gerginlik üzerine tarafları duruşma salonundan çıkarırken, sanığın tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek akıl ve ruh sağlığına ilişkin raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı kasım ayına erteledi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin