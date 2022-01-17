Hamile hemşireye saldırı: 4 kişi karnını tekmeledi

İstanbul Başakşehir'de acil servise giden bir hastanın dört yakını, başka bir hastaya tedavi yaptığı sırada, hamile olan hemşireyi saçından tutarak yere yatırdı ve karnını tekmeledi.

Hastanede tedavi altına alınan hemşirenin, TİP 1 diyabet hastası olduğu öğrenildi.

Olay sonrası Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası basın açıklaması yaptı.

Açıklamada bu saldırının cezasız kalmaması gerektiği vurgulanırken saldırganlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı.