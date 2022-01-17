Hamile hemşireye saldırı: 4 kişi karnını tekmeledi

İstanbul Başakşehir’de hamile bir hemşire, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. 4 kişi, hamile hemşirenin karnını tekmeledi.

Haberler - NTV Haber 17.01.2022 - 16:09

Hamile hemşireye saldırı: 4 kişi karnını tekmeledi

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Başakşehir'de acil servise giden bir hastanın dört yakını, başka bir hastaya tedavi yaptığı sırada, hamile olan hemşireyi saçından tutarak yere yatırdı ve karnını tekmeledi.

Hastanede tedavi altına alınan hemşirenin, TİP 1 diyabet hastası olduğu öğrenildi. 

Olay sonrası Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası basın açıklaması yaptı.

Açıklamada bu saldırının cezasız kalmaması gerektiği vurgulanırken saldırganlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı.

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