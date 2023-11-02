Hamile kadın için hız yaptı | Hastane yolunda feci kaza: 6 yaralı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 4’ü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, 2’si ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekiplerince soruşturma başlatılan kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat devam ederken, yaralıların hastanede tedavi altına alındı.